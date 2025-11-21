21 de novembro de 2025
Levou cabeçada durante assalto e viu a mãe desmaiar

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Levou cabeçada durante assalto e viu a mãe desmaiar
Levou cabeçada durante assalto e viu a mãe desmaiar

Uma câmera de segurança registrou o assalto brutal cometido contra uma idosa e sua filha na tarde de quinta-feira (20). As duas foram atacadas por um casal que fugiu levando objetos pessoais.

O crime ocorreu na Rua Bororós, entre as ruas Professor Guido Straube e Professor Álvaro Jorge, no bairro Vila Izabel, em Curitiba. As imagens mostram o momento em que uma mulher se aproxima das vítimas e inicia a abordagem.

A criminosa desfere uma cabeçada contra a filha, dando início a uma luta corporal no meio da via. Em seguida, o comparsa, que aguardava em uma bicicleta, avança contra a idosa para arrancar seus pertences.

Durante o ataque, a idosa cai na calçada, bate a cabeça e fica desacordada por alguns segundos. Após o roubo, o casal foge rapidamente levando os objetos.

Moradores da região prestaram socorro até a chegada de ajuda. Até a conclusão desta matéria, os suspeitos não haviam sido identificados ou encontrados.

