Uma câmera de segurança registrou o assalto brutal cometido contra uma idosa e sua filha na tarde de quinta-feira (20). As duas foram atacadas por um casal que fugiu levando objetos pessoais.
O crime ocorreu na Rua Bororós, entre as ruas Professor Guido Straube e Professor Álvaro Jorge, no bairro Vila Izabel, em Curitiba. As imagens mostram o momento em que uma mulher se aproxima das vítimas e inicia a abordagem.
A criminosa desfere uma cabeçada contra a filha, dando início a uma luta corporal no meio da via. Em seguida, o comparsa, que aguardava em uma bicicleta, avança contra a idosa para arrancar seus pertences.
Durante o ataque, a idosa cai na calçada, bate a cabeça e fica desacordada por alguns segundos. Após o roubo, o casal foge rapidamente levando os objetos.
Moradores da região prestaram socorro até a chegada de ajuda. Até a conclusão desta matéria, os suspeitos não haviam sido identificados ou encontrados.