A Polícia Civil investiga a morte da professora aposentada Ieldimar Silva de Sousa, de 71 anos, encontrada sem vida dentro de sua residência. O caso é apurado como possível latrocínio, segundo a corporação.

A vítima foi localizada em uma casa no bairro Maranhão Novo, em São Luís. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.