21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Aos 71 anos, professora é achada morta em casa após invasão

Por Da Redação | São Luís (MA)
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ieldimar Silva de Sousa, de 71 anos
Ieldimar Silva de Sousa, de 71 anos

A Polícia Civil investiga a morte da professora aposentada Ieldimar Silva de Sousa, de 71 anos, encontrada sem vida dentro de sua residência. O caso é apurado como possível latrocínio, segundo a corporação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi localizada em uma casa no bairro Maranhão Novo, em São Luís. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

As equipes seguem colhendo informações e realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e confirmar a motivação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários