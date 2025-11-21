21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carro fica destruído após acidente na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro ficou destruído em acidente
Carro ficou destruído em acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (19) no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Maurício Cardoso com a rua Gisele Martins, ponto de intenso fluxo de veículos no bairro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, dois carros se envolveram no acidente. Não houve registro de feridos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e permaneceram no local para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. As causas da colisão ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários