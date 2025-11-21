Um acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (19) no Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Maurício Cardoso com a rua Gisele Martins, ponto de intenso fluxo de veículos no bairro.

Segundo informações, dois carros se envolveram no acidente. Não houve registro de feridos.