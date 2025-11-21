O advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do carro na madrugada de quinta-feira (20). A morte foi constatada por equipes de socorro que atenderam a ocorrência.

O caso aconteceu em Anápolis, no centro de Goiás. Segundo familiares, há suspeita de que Rodrigo tenha sofrido um infarto, hipótese levantada pela irmã dele, Simone Jaime, devido ao histórico de saúde do advogado. A causa ainda será confirmada por exames oficiais.