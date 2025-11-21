O advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do carro na madrugada de quinta-feira (20). A morte foi constatada por equipes de socorro que atenderam a ocorrência.
O caso aconteceu em Anápolis, no centro de Goiás. Segundo familiares, há suspeita de que Rodrigo tenha sofrido um infarto, hipótese levantada pela irmã dele, Simone Jaime, devido ao histórico de saúde do advogado. A causa ainda será confirmada por exames oficiais.
Rodrigo foi localizado no cruzamento da Rua José Neto Paranhos com a Visconde de Taunay. Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava em uma distribuidora próxima ouviu o barulho de uma batida e saiu para verificar o que havia ocorrido.
Ao se aproximar do veículo, a testemunha encontrou o advogado sem roupas e com dificuldade para respirar. Ela o cobriu com uma blusa enquanto aguardava ajuda. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, porém a morte foi confirmada no próprio local pelos socorristas.