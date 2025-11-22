22 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPERTO

Cãozinho fica perto do fogão a lenha e aproveita o cheiro bom

Por Da redação | Bahia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Quando o doguinho decide virar protagonista do próprio filme matinal! Em Barro Preto, Bahia, Jackson Ferreira registrou o momento em que o pequeno — claramente nada bobo — se posiciona estrategicamente perto do fogão a lenha, aquecendo os dentinhos enquanto aproveita aquele aroma delicioso da comida que tá saindo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Cena digna de cobertura especial, porque quando o cheirinho é bom, até o repórter canino aparece pra conferir.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários