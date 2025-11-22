Quando o doguinho decide virar protagonista do próprio filme matinal! Em Barro Preto, Bahia, Jackson Ferreira registrou o momento em que o pequeno — claramente nada bobo — se posiciona estrategicamente perto do fogão a lenha, aquecendo os dentinhos enquanto aproveita aquele aroma delicioso da comida que tá saindo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Cena digna de cobertura especial, porque quando o cheirinho é bom, até o repórter canino aparece pra conferir.