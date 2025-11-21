CESAR ARANTES
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 76 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 22/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)
NILDO ALVES TEIXEIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 85 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 22/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Parque das Garças - Santana de Parnaíba/SP
OLIVAL DA SILVA BRITO
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 22/11/2025 às 14h00
Local: Crematório Metropolitano Primaveras - Guarulhos/SP
JOSE BORGE DE CASTRO
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 101 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 22/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Memorial Parque Paulista - Embu das Artes/SP
ESTER IARA MOLLER FERREIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 81 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 18h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
FATIMA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Monteiro Lobato
Sepultamento: 21/11/2025 às 17h00
Local: Cemitério Municipal de Monteiro Lobato/SP
BENEDITO TOME DA SILVA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSE DUQUE DO CARMO
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 86 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
YAICA HOYER
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 88 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
SERGIO ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 71 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JORGINA DO NASCIMENTO SANTOS
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 69 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
CAROLINA AVELAR
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 90 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
IVANA MARIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 71 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARILDA DA MOTA MARTINS
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 62 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
VALDEVINO APARECIDO AFFINI
Falecimento: 06/09/2021
Idade: 76 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 14h50
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
LAURINDA DE OLIVEIRA VIANA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 88 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
CLOTILDE GOBATO CASABONA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 99 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 13h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
ANA PAULA VIANI
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 41 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 12h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP
MARILENE MATANO CAMILLO
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 85 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 11h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
MITSUHIRO UEMURA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 86 anos
Velório: Funerária Bom Jesus - Pindorama/SP
Sepultamento: 21/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Lupercio de Abreu Izique - Pindorama/SP
LEONI PINTO DE SIQUEIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSE EUZEBIO DA SILVEIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 62 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ROBERTO DOMINGUES BELIDO
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 81 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 10h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
JOAQUIM ALCANTARA NOGUEIRA
Falecimento: 20/11/2025
Idade: 1 ano
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
JOSEFINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Falecimento: 21/11/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 21/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)