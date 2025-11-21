A Polícia Militar flagrou uma cena de maus-tratos no Bairro do Ventura, em Silveiras. Três vacas foram encontradas amarradas e espremidas dentro de um carro de passeio conduzido por um homem de 37 anos, que tentava furtar os animais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando o motorista demonstrou nervosismo e tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Ele foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram os animais presos no interior do veículo. Questionado, o suspeito admitiu ter retirado as vacas de um sítio às margens da Rodovia Presidente Dutra.