21 de novembro de 2025
VACAS

Homem é preso após transportar 3 vacas dentro de carro no Vale

Por Leandro Vaz | Silveiras
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Vacas foram amarradas dentro de carro
A Polícia Militar flagrou uma cena de maus-tratos no Bairro do Ventura, em Silveiras. Três vacas foram encontradas amarradas e espremidas dentro de um carro de passeio conduzido por um homem de 37 anos, que tentava furtar os animais.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando o motorista demonstrou nervosismo e tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Ele foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram os animais presos no interior do veículo. Questionado, o suspeito admitiu ter retirado as vacas de um sítio às margens da Rodovia Presidente Dutra.

O proprietário foi acionado e reconheceu as três cabeças de gado, que foram retiradas do carro e devolvidas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cruzeiro como furto, maus-tratos a animais e localização e apreensão de veículo.

O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

