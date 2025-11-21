Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolaram uma petição ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, relator da trama golpista, peidndo a concessão de prisão domiciliar humanitária caso venha a ser determinada a execução da sua pena em regime fechado.

Na petição assinada por Celo Vilardi e Paulo da Cunha Bueno, a defesa pontua que pretende entrar com os recursos que considera cabíveis, como os embargos infringentes e eventuais agravos, mas, "conforme vem sendo amplamente noticiado pela imprensa, cogita-se a prisão do Peticionário em regime fechado, no sistema prisional", o que justificaria o pedido.