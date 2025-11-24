Uma das primeiras investigações das autoridades públicas que revelou a utilização de fintechs pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) aconteceu em São José dos Campos, segundo o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.

“Uma das primeiras investigações em que se descobriu a utilização de fintechs pelo crime organizado foi uma investigação aqui de São José, feito pelo Seccold, que é um setor especializado aqui da Polícia Civil de São José que trata de lavagem de dinheiro. Temos parceria com o Seccold”, contou ele durante participação no Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast.