Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 164,75 milhões aos cofres públicos em São José dos Campos nos últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025. Nesse período, a cidade registrou 1.674 sinistros, com 77 pessoas mortas.
O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.
Com 700 mil habitantes e uma frota de 511.323 veículos, dado de outubro de 2025, São José tem 4,36% de letalidade nos acidentes de trânsito, com 1,51 mortes por cada parcela de 10 mil veículos. A taxa de óbitos por 100 mil habitantes é de 11, colocando a cidade como o 15º município com a mais alta taxa entre as 25 cidades com mais de 300 mil habitantes. O ranking é liderado por Piracicaba, que tem taxa de 18,50.
Nos últimos 12 meses, segundo o Infosiga, a rodovia Presidente Dutra lidera em mortes no trânsito em São José dos Campos, com 16 vítimas fatais, além de um total de 263 sinistros não fatais – também o maior número da cidade.
A SP-70 – corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Governador Carvalho Pinto – aparece em segundo, com cinco óbitos. Na área urbana, a avenida Tancredo Neves registra quatro mortes, seguida das avenidas Pico das Agulhas Negras (3), Mário Covas (3) e Guido Pessoto (2).
Outras quatro vias têm duas mortes cada: Estrada do Florindo e as avenidas Juscelino Kubitschek, Benedito Friggi e Senador Teotônio Vilela.
No acumulado de 2025, de janeiro a outubro, São José registra 67 óbitos em acidentes de trânsito, queda de 6,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
As vítimas dividiram-se em 32 motociclistas (-5,9% ante intervalo anterior), 16 ocupantes de carro (33% de alta), 13 pedestres (-13%) e dois ciclistas (-71%).
Mobilidade.
