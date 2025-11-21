Os acidentes de trânsito causaram um prejuízo de R$ 164,75 milhões aos cofres públicos em São José dos Campos nos últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025. Nesse período, a cidade registrou 1.674 sinistros, com 77 pessoas mortas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.