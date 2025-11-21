Um ajudante pulou de um caminhão que perdeu freios em Taubaté e morreu atropelado pelo veículo. O acidente fatal aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20), na Estrada do Morro Grande, zona rural da cidade. A vítima fatal, de 42 anos, estava no caminhão com o motorista e outro ajudante. Os dois se salvaram.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caminhão era um Mercedes-Benz 1113, estava carregado de madeira e descia uma ladeira íngreme quando perdeu os freios.
O motorista, de 35 anos, jogou o veículo contra o barranco para tentar parar. O ajudante, de 29 anos, pulou e se salvou. A vítima também pulou, mas caiu sob as rodas e foi atropelado. O motorista permaneceu no local e prestou socorro.
O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo na direção de veículo automotor.