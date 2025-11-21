21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Ajudante pula de caminhão sem freios no Vale e morre atropelado

Por Jesse Nascimento |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté
Caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté

Um ajudante pulou de um caminhão que perdeu freios em Taubaté e morreu atropelado pelo veículo. O acidente fatal aconteceu na tarde dessa quinta-feira (20), na Estrada do Morro Grande, zona rural da cidade. A vítima fatal, de 42 anos, estava no caminhão com o motorista e outro ajudante. Os dois se salvaram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o caminhão era um Mercedes-Benz 1113, estava carregado de madeira e descia uma ladeira íngreme quando perdeu os freios.

O motorista, de 35 anos, jogou o veículo contra o barranco para tentar parar. O ajudante, de 29 anos, pulou e se salvou. A vítima também pulou, mas caiu sob as rodas e foi atropelado. O motorista permaneceu no local e prestou socorro.

O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários