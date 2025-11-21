21 de novembro de 2025
VEJA O VÍDEO

Prime anuncia 2ª temporada de 'Tremembé' com personagem famoso

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Série Tremembé, do Prime Video
Série Tremembé, do Prime Video

O Prime Video anunciou nesta sexta (21) que a série Tremembé terá uma segunda temporada. A plataforma também divulgou a chegada de um novo personagem inspirado no ex-jogador Robinho.

A séria conta a história de detentos famosos presos na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e os irmãos Cravinhos.

A confirmação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da plataforma e da atriz Marina Ruy Barbosa. Na gravação, Marina, intérprete de Suzane von Richthofen, aparece ao celular e comenta, em tom irônico, que não esperava que a história fosse tão longe.

Na sequência, o vídeo mostra a chegada do ex-jogador Robinho ao presídio fictício de Tremembé. Ele é recebido por um agente penitenciário, que menciona a existência de um campo de futebol dentro da unidade, sugerindo o caminho narrativo que o personagem deverá seguir na nova temporada.

