O Prime Video anunciou nesta sexta (21) que a série Tremembé terá uma segunda temporada. A plataforma também divulgou a chegada de um novo personagem inspirado no ex-jogador Robinho.

A séria conta a história de detentos famosos presos na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e os irmãos Cravinhos.