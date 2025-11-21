Um anjinho ao lado de Deus.

A família do pequeno Joaquim Alcântara Nogueira, de 1 ano e 6 meses, de São José dos Campos, despede-se do menino que morreu nessa quinta-feira (20). A causa da morte não foi divulgada. Pessoas próximas à família afirmaram que a criança foi vítima de complicações de saúde.

