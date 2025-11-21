Um anjinho ao lado de Deus.
A família do pequeno Joaquim Alcântara Nogueira, de 1 ano e 6 meses, de São José dos Campos, despede-se do menino que morreu nessa quinta-feira (20). A causa da morte não foi divulgada. Pessoas próximas à família afirmaram que a criança foi vítima de complicações de saúde.
Joaquim é filho de Ana Luiza Toledo, funcionária da Clínica Endovale, em São José dos Campos, que divulgou uma nota lamentando a morte do menino.
“A Equipe Endovale espera que Deus conforte o coração de toda a família, trazendo paz nesse momento tão difícil”, diz o comunicado.
O velório do pequeno Joaquim foi realizado na Urbam e o sepultamento no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, na região norte de São José, às 8h30 desta sexta-feira (20).
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a perda do menino e confortaram a família.
“Que Deus console o coração dos pais, e do irmãozinho, tenho mais do que certeza que esse anjinho está do ladinho de Deus nesse momento, olhando pela mamãe e pelo papai dele, nunca é um adeus, e sim um até breve”, disse Milena Oliveira.
“Que Jesus receba este anjo em sua infinita misericórdia e conforte o coração de todos familiares e amigos”, afirmou Elza Cordeiro.
“Não consigo dimensionar a dor. Mas que Deus possa consolar e acalentar a todos”, escreveu Vê Galdino.