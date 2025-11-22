O ex-candidato a vereador de São José dos Campos Eduardo Guedes da Cunha, 42 anos, que está preso em Minas Gerais por roubo e posse de drogas para consumo pessoal, apresenta-se como um ativista e defensor de valores conservadores, segurança pública e família tradicional.

Ele defendeu o slogan 'Deus, pátria e família' e tentou colar sua imagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente condenado por tentativa de golpe de Estado.