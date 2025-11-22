O São José Basket recebe o Pato na tarde deste sábado (22),a partir das 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Nesta partida, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, busca a terceira vitória consecutiva para embalar na temporada. Afinal de contas, nos dois últimos jogos, fora de casa, na ‘miniexcursão’ ao Nordeste, venceu o Unifacisa, em João Pessoa, e o Fortaleza, na capital cearense.
No momento, os joseenses estão em oitavo lugar, com 55,6% de aproveitamento na tabela. E terão pela frente o rival paranaense que tem apenas 18,2% e está em 19º lugar no geral. Assim, esperam se aproveitar da fase ruim do adversário, que ainda vem de duas derrotas consecutivas.
“Fizemos dois jogos muito duros no Nordeste, tanto pela viagem quanto pelo contexto das partidas, estávamos atrás do placar por 14 e por 16 pontos nas duas partidas, e conseguimos entender os pontos que precisávamos fazer e nos recuperamos em tempo para chegarmos às vitórias. São vitórias que poucas equipes vão ter no Nordeste, então são muito importantes para nós para a sequência do campeonato”, disse o treinador Cristiano Ahmed, através da assessoria de imprensa.
Ingressos
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Uma novidade para essa temporada é a venda das cadeiras de quadra, que serão comercializadas a preço único de R$ 40. É possível adquirir os bilhetes através do aplicativo oficial do clube: https://ingressos.spoten,0.app/clube/284/sao-jose-basquete