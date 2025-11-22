O São José Basket recebe o Pato na tarde deste sábado (22),a partir das 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta partida, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, busca a terceira vitória consecutiva para embalar na temporada. Afinal de contas, nos dois últimos jogos, fora de casa, na ‘miniexcursão’ ao Nordeste, venceu o Unifacisa, em João Pessoa, e o Fortaleza, na capital cearense.