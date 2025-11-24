A implantação do cadastro biométrico para os demais beneficiários será adotada de forma gradual e com aviso prévio.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou nesta sexta-feira (21) a exigência de comprovação biométrica para as solicitações de novos benefícios. A medida tem o objetivo central de combater fraudes e modernizar o sistema. A mudança não se aplica a benefícios ativos.

Serão aceitas as biometrias da CIN (Carteira de Identidade Nacional), da Carteira Nacional de Habilitação ou do Título de Eleitor.

A partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos deverá obrigatoriamente emitir a CIN para dar andamento ao pedido. Em janeiro de 2028, a CIN será o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenção de benefícios no INSS.