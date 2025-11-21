“Adeus, Marcos.” A despedida marca o luto da família do pintor Marcos Alves, de 40 anos, que morreu após sofrer um choque elétrico e cair de sete metros enquanto trabalhava na região central de Caçapava.
Marcos era descrito como um homem generoso, de sorriso largo e fácil, sendo muito querido por amigos e familiares.
Familiares e amigos se manifestaram nas redes sociais lamentando a tragédia e prestando homenagens ao pintor, descrito como um profissional dedicado e muito querido pela comunidade.
A morte do pintor causou profunda comoção entre familiares e moradores. Marcos trabalhava em um imóvel da rua Prudente de Moraes quando encostou uma barra de ferro na fiação elétrica e recebeu uma descarga de alta tensão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o choque fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse de aproximadamente sete metros de altura. O impacto, somado à descarga elétrica, provocou ferimentos graves. Marcos chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à FUSAM, mas não resistiu.
Testemunha acionou o socorro
Um jovem de 20 anos, que presenciou o acidente, acionou o Samu imediatamente após ver a queda. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local e conduziu o pintor ao hospital, que confirmou o óbito.
Segundo a Polícia Civil, Marcos estava em uma escada realizando a pintura de uma barra de ferro instalada próxima à rede elétrica.
Durante o serviço, o objeto teria encostado nos fios, desencadeando o choque. O boletim registra o caso como morte acidental, mas a investigação ainda depende da análise do delegado titular, que decidirá se será instaurado inquérito.