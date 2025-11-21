“Adeus, Marcos.” A despedida marca o luto da família do pintor Marcos Alves, de 40 anos, que morreu após sofrer um choque elétrico e cair de sete metros enquanto trabalhava na região central de Caçapava.

Marcos era descrito como um homem generoso, de sorriso largo e fácil, sendo muito querido por amigos e familiares.

Familiares e amigos se manifestaram nas redes sociais lamentando a tragédia e prestando homenagens ao pintor, descrito como um profissional dedicado e muito querido pela comunidade.