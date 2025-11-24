A temporada de Natal em São José dos Campos conta com campanhas solidárias com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade e alimentos para famílias carentes. A iniciativa é do Shopping Jardim Oriente, que arrecadará os itens até dezembro de 2025.
Em parceria com a Associação Poder de Um, a arrecadação de alimentos vai até o dia 21 de dezembro e visa a montagem de Cestas de Natal. Há duas caixas disponíveis para a entrega: uma em frente ao Hipermercado Shibata e outra na portaria principal (Portaria Tsuru).Entre os itens prioritários estão arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, farinha de trigo, sal, café, leite, panetone, biscoitos e produtos típicos natalinos (chocolates, doces, sucos, etc.).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A segunda campanha, em parceria com o Lions Club, tem o objetivo de presentear 300 crianças de 0 a 12 anos de uma instituição beneficente com brinquedos novos. Os presentes podem ser deixados na ‘Árvore Solidária’ com o cartão de identificação da criança que será entregue por voluntários no local. Essa ação vai até dia 14 de dezembro de 2025, com atendimento de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 20h.
O Shopping Jardim Oriente fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.