A temporada de Natal em São José dos Campos conta com campanhas solidárias com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade e alimentos para famílias carentes. A iniciativa é do Shopping Jardim Oriente, que arrecadará os itens até dezembro de 2025.

Em parceria com a Associação Poder de Um, a arrecadação de alimentos vai até o dia 21 de dezembro e visa a montagem de Cestas de Natal. Há duas caixas disponíveis para a entrega: uma em frente ao Hipermercado Shibata e outra na portaria principal (Portaria Tsuru).Entre os itens prioritários estão arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, farinha de trigo, sal, café, leite, panetone, biscoitos e produtos típicos natalinos (chocolates, doces, sucos, etc.).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp