“Fique com Deus.” A despedida marca a comoção causada pela morte da professora Karina Soares, cuja partida mobilizou alunos, colegas e familiares em Caraguatatuba.
A morte da educadora gerou uma grande onda de comoção a partir da última quarta-feira (19). Reconhecida pela atuação humanizada e pelo forte compromisso com a educação pública, Karina recebeu homenagens de colegas, amigos, ex-alunos e familiares após a divulgação do falecimento.
A Secretaria Municipal de Educação emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda e exaltando o legado profissional deixado pela gestora. Segundo o comunicado, Karina era referência de ética, dedicação e cuidado dentro da rede municipal.
“Sua trajetória deixa um legado de dedicação e contribuição à nossa comunidade escolar”, afirma a pasta.
Comoção nas redes e na comunidade escolar
O velório e o sepultamento foram realizados na quinta-feira (20).
Nas redes sociais, dezenas de manifestações emocionadas demonstram o impacto da partida da educadora. Ex-colegas lembraram a convivência, o profissionalismo e a postura sempre acolhedora de Karina nas escolas onde atuou.
“Sem acreditar ainda. Foi uma gestora respeitosa e muito profissional. Convivemos dois anos na escola Luiz Silvar e sou muito grata por tê-la conhecido. Descanse em paz!”, escreveu uma ex-colega.
Outra profissional destacou a admiração pela educadora: “Que honra ter trabalhado com uma das pessoas mais humanas e inteligentes que já conheci.”
Pais de alunos, moradores e servidores municipais também se manifestaram, deixando mensagens de solidariedade e fé: “Que Deus traga conforto para a família”, disse uma seguidora. “Meus sentimentos. Que seja acolhida com muito amor no plano espiritual”, escreveu outra.
A morte de Karina deixa um vazio na comunidade escolar de Caraguatatuba, que reconhece na educadora uma figura essencial para a formação de crianças, jovens e equipes pedagógicas.