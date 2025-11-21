21 de novembro de 2025
LUTO NA REGIÃO

‘Fique com Deus’: adeus à professora Karina comove alunos no Vale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

“Fique com Deus.” A despedida marca a comoção causada pela morte da professora Karina Soares, cuja partida mobilizou alunos, colegas e familiares em Caraguatatuba.

A morte da educadora gerou uma grande onda de comoção a partir da última quarta-feira (19). Reconhecida pela atuação humanizada e pelo forte compromisso com a educação pública, Karina recebeu homenagens de colegas, amigos, ex-alunos e familiares após a divulgação do falecimento.

A Secretaria Municipal de Educação emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda e exaltando o legado profissional deixado pela gestora. Segundo o comunicado, Karina era referência de ética, dedicação e cuidado dentro da rede municipal.

“Sua trajetória deixa um legado de dedicação e contribuição à nossa comunidade escolar”, afirma a pasta.

Comoção nas redes e na comunidade escolar

O velório e o sepultamento foram realizados na quinta-feira (20).

Nas redes sociais, dezenas de manifestações emocionadas demonstram o impacto da partida da educadora. Ex-colegas lembraram a convivência, o profissionalismo e a postura sempre acolhedora de Karina nas escolas onde atuou.

“Sem acreditar ainda. Foi uma gestora respeitosa e muito profissional. Convivemos dois anos na escola Luiz Silvar e sou muito grata por tê-la conhecido. Descanse em paz!”, escreveu uma ex-colega.

Outra profissional destacou a admiração pela educadora: “Que honra ter trabalhado com uma das pessoas mais humanas e inteligentes que já conheci.”

Pais de alunos, moradores e servidores municipais também se manifestaram, deixando mensagens de solidariedade e fé: “Que Deus traga conforto para a família”, disse uma seguidora. “Meus sentimentos. Que seja acolhida com muito amor no plano espiritual”, escreveu outra.

A morte de Karina deixa um vazio na comunidade escolar de Caraguatatuba, que reconhece na educadora uma figura essencial para a formação de crianças, jovens e equipes pedagógicas.

