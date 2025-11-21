“Fique com Deus.” A despedida marca a comoção causada pela morte da professora Karina Soares, cuja partida mobilizou alunos, colegas e familiares em Caraguatatuba.

A morte da educadora gerou uma grande onda de comoção a partir da última quarta-feira (19). Reconhecida pela atuação humanizada e pelo forte compromisso com a educação pública, Karina recebeu homenagens de colegas, amigos, ex-alunos e familiares após a divulgação do falecimento.