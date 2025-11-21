A Embraer entregou nesta sexta-feira (21) a segunda aeronave multimissão C-390 Millennium à Força Aérea da Hungria. A cerimônia aconteceu na Base Aérea de Kecskemét, com a presença do ministro da Defesa da Hungria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, além de outras autoridades e executivos da Embraer.

Desde sua entrada em serviço no final de 2024, a primeira aeronave húngara realizou uma grande variedade de missões com uma taxa de conclusão acima de 99%. Com a entrega da sua segunda aeronave, a Hungria se torna o primeiro operador do C-390 a receber todas as unidades contratadas.