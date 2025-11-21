21 de novembro de 2025
AVIAÇÃO DE DEFESA

Embraer entrega 2º C-390 Millennium à Hungria e conclui contrato

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Embraer
C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria
C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria

A Embraer entregou nesta sexta-feira (21) a segunda aeronave multimissão C-390 Millennium à Força Aérea da Hungria. A cerimônia aconteceu na Base Aérea de Kecskemét, com a presença do ministro da Defesa da Hungria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, além de outras autoridades e executivos da Embraer.

Desde sua entrada em serviço no final de 2024, a primeira aeronave húngara realizou uma grande variedade de missões com uma taxa de conclusão acima de 99%. Com a entrega da sua segunda aeronave, a Hungria se torna o primeiro operador do C-390 a receber todas as unidades contratadas.

"Este é um momento verdadeiramente inspirador e de grande satisfação, um evento incrivelmente importante no desenvolvimento da Força Aérea Húngara”, disse o ministro da defesa húngaro.

“E posso afirmar com certeza que o povo húngaro se tornou mais rico e forte como resultado. Esse tipo de capacidade de transporte é o que faltava na Força Aérea Húngara, mas agora está disponível.”

"Este é um marco significativo para a Embraer ao entregar o segundo C-390 Millennium à Força Aérea Húngara. Esta aeronave irá aprimorar ainda mais as capacidades da Hungria ao proporcionar desempenho operacional superior, maior flexibilidade e redução dos custos ao longo do ciclo de vida", afirmou Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defense & Security.

"Como parceiros, esperamos expandir nossa cooperação para apoiar a Força Aérea Húngara em todas as suas necessidades operacionais atuais e futuras."

As aeronaves de última geração desempenharão uma ampla gama de missões militares e civis, incluindo evacuação médica, apoio humanitário, busca e salvamento, transporte e lançamento de carga e tropas, operações de paraquedistas e reabastecimento aéreo. Os C-390 húngaros são os primeiros no mundo a contar com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) médica modular, roll-on/roll-off.

