A Embraer entregou nesta sexta-feira (21) a segunda aeronave multimissão C-390 Millennium à Força Aérea da Hungria. A cerimônia aconteceu na Base Aérea de Kecskemét, com a presença do ministro da Defesa da Hungria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, além de outras autoridades e executivos da Embraer.
Desde sua entrada em serviço no final de 2024, a primeira aeronave húngara realizou uma grande variedade de missões com uma taxa de conclusão acima de 99%. Com a entrega da sua segunda aeronave, a Hungria se torna o primeiro operador do C-390 a receber todas as unidades contratadas.
"Este é um momento verdadeiramente inspirador e de grande satisfação, um evento incrivelmente importante no desenvolvimento da Força Aérea Húngara”, disse o ministro da defesa húngaro.
“E posso afirmar com certeza que o povo húngaro se tornou mais rico e forte como resultado. Esse tipo de capacidade de transporte é o que faltava na Força Aérea Húngara, mas agora está disponível.”
"Este é um marco significativo para a Embraer ao entregar o segundo C-390 Millennium à Força Aérea Húngara. Esta aeronave irá aprimorar ainda mais as capacidades da Hungria ao proporcionar desempenho operacional superior, maior flexibilidade e redução dos custos ao longo do ciclo de vida", afirmou Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defense & Security.
"Como parceiros, esperamos expandir nossa cooperação para apoiar a Força Aérea Húngara em todas as suas necessidades operacionais atuais e futuras."
As aeronaves de última geração desempenharão uma ampla gama de missões militares e civis, incluindo evacuação médica, apoio humanitário, busca e salvamento, transporte e lançamento de carga e tropas, operações de paraquedistas e reabastecimento aéreo. Os C-390 húngaros são os primeiros no mundo a contar com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) médica modular, roll-on/roll-off.