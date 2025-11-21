21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

'Entregador do tráfico' é preso com chinelo tampando placa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta foi apreendida
Motocicleta foi apreendida

Policiais militares do Gtam (Grupo Tático de Ações Motorizadas) em São José dos Campos prenderam um homem por adulteração de sinal e tráfico de drogas na quarta-feira (19) durante patrulhamento pela zona sul da cidade.

A equipe visualizou um motociclista conduzindo uma moto com a placa tampada por um chinelo. Foi dada ordem de parada e ele não obedeceu, iniciando-se um breve acompanhamento até que foi alcançado e abordado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em revista pessoal, foram encontradas drogas, e ele confessou que fazia o transporte dos entorpecentes até Jacareí. A motocicleta também apresentava sinais identidicadores adulterados

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e preso por adulteração de veículo e tráfico de drogas, permanecendo à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários