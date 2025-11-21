Policiais militares do Gtam (Grupo Tático de Ações Motorizadas) em São José dos Campos prenderam um homem por adulteração de sinal e tráfico de drogas na quarta-feira (19) durante patrulhamento pela zona sul da cidade.

A equipe visualizou um motociclista conduzindo uma moto com a placa tampada por um chinelo. Foi dada ordem de parada e ele não obedeceu, iniciando-se um breve acompanhamento até que foi alcançado e abordado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp