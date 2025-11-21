Furto e atos de vandalismo interromperam o funcionamento do reservatório R49 da Sabesp no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (21). A ação criminosa danificou equipamentos e pode afetar o abastecimento de diversos bairros da região sul da cidade.
Logo após o ocorrido, equipes da companhia passaram a trabalhar em manutenção emergencial para restabelecer o sistema. Mesmo com a intervenção imediata, áreas como Dom Pedro 1º e 2º, Conjunto Elmano Veloso, Torrão de Ouro, Interlagos, Campo dos Alemães, Morumbi, Bosque dos Ipês, Gazzo e Altos do Bosque podem enfrentar intermitência no fornecimento de água ao longo do dia.
A Sabesp destacou que, além da população, a própria companhia também é vítima desse tipo de crime, que compromete serviços essenciais e pode gerar prejuízos ambientais. Segundo a empresa, a ocorrência já foi comunicada às autoridades, que deverão conduzir as investigações para identificar os responsáveis.
Diante do risco de impacto no abastecimento, a concessionária reforçou a necessidade de uso consciente da água. A orientação é evitar desperdícios enquanto as equipes trabalham na recuperação total do sistema, o que deve ocorrer de forma gradual.
Denúncias podem ser registradas no 190 e por meio dos canais oficiais, telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 (somente mensagem de texto).