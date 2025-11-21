Furto e atos de vandalismo interromperam o funcionamento do reservatório R49 da Sabesp no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, na madrugada desta sexta-feira (21). A ação criminosa danificou equipamentos e pode afetar o abastecimento de diversos bairros da região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Logo após o ocorrido, equipes da companhia passaram a trabalhar em manutenção emergencial para restabelecer o sistema. Mesmo com a intervenção imediata, áreas como Dom Pedro 1º e 2º, Conjunto Elmano Veloso, Torrão de Ouro, Interlagos, Campo dos Alemães, Morumbi, Bosque dos Ipês, Gazzo e Altos do Bosque podem enfrentar intermitência no fornecimento de água ao longo do dia.