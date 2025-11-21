A Receita federal abriu nesta sexta-feira (21), desde as 10h, a consulta ao lote residual de restituição do IRPF referente ao mês de novembro. O lote inclui restituições de declarações de 2025 entregues fora do prazo ou que tiveram pendências posteriormente regularizadas, além de créditos residuais de anos anteriores.

O crédito bancário das 3.156 restituições será realizado ao longo do dia 28 de novembro, no valor total de R$ 8,66 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.