21 de novembro de 2025
VOTAÇÃO POPULAR

Coletivos joseenses são finalistas em prêmio circense

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Renato Oliveira
Grupos joseenses são finalistas de prêmio circense
A arte circense de São José dos Campos alcançou destaque estadual com a indicação de três coletivos ao Troféu Picadeiro, a mais importante premiação para a linguagem circense em São Paulo.  Os coletivos Meu Alento e A Casa das Lagartixas são finalistas na categoria Espetáculo Circense adulto, enquanto a companhia NAVE012, com o projeto Universo Bambolê, concorre na categoria infantil. A premiação, promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Estado, está na fase de voto popular, que está aberta a todos os cidadãos até segunda-feira (24).

Histórico

Coletivo Meu Alento: Iniciado em 2019 com apoio da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), o coletivo é reconhecido pelas atividades de formação, pesquisas em acrobacias e equilíbrio e criação de espetáculos autorais.

A Casa das Lagartixas: Criado  em 2003, o grupo tem foco em acessibilidade, inclusão e narrativas de identidade. O coletivo utiliza dramaturgias pessoais em seus espetáculos e palestras, buscando levar a arte para a periferia.

Universo Bambolê (NAVE012): Formada por malabaristas, a companhia atua com bambolês. O projeto Universo Bambolê, que estreou como espetáculo em 2024, promove o bambolê como ferramenta de expressão artística e fomenta práticas ainda incipientes na região.

Premiação

Dois vencedores são escolhidos em cada categoria: um pelo júri especializado e outro pelo voto popular. A lista final de vencedores será divulgada em 1º de dezembro.

Para votar, clique aqui.

