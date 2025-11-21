A empresa sul-coreana Innospace, em coordenação com a FAB (Força Aérea Brasileira), decidiu estender, até 22 de dezembro, o período da Operação Spaceward, para lançamento do foguete HANBIT-Nano a partir do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão (MA).

Com a decisão conjunta, que vai permitir novos testes de segurança no veículo e garantir máxima confiabilidade, a data da primeira tentativa foi reagendada para o dia 17 de dezembro. O evento marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para geração de renda e investimentos no segmento.