A empresa sul-coreana Innospace, em coordenação com a FAB (Força Aérea Brasileira), decidiu estender, até 22 de dezembro, o período da Operação Spaceward, para lançamento do foguete HANBIT-Nano a partir do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão (MA).
Com a decisão conjunta, que vai permitir novos testes de segurança no veículo e garantir máxima confiabilidade, a data da primeira tentativa foi reagendada para o dia 17 de dezembro. O evento marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para geração de renda e investimentos no segmento.
“Como centro lançador, a FAB está cumprindo integralmente seu papel: nossas equipes, instalações e sistemas permanecem prontos e operando dentro dos padrões mais rigorosos. Os resultados dos ensaios para validar os sistemas de aviônica do HANBIT-Nano apresentaram uma oportunidade para realizar alguns aprimoramentos que vão elevar ainda mais o nível de segurança e confiabilidade antes do lançamento", disse o coordenador geral da Operação, coronel engenheiro Rogério Moreira Cazo.
"Essa etapa é natural em missões inaugurais e fundamental para garantir que cada sistema do foguete opere com máxima precisão. Estamos aqui para prover todo o suporte técnico necessário e acompanhar esse processo lado a lado com a empresa, sempre com foco na segurança, na transparência e na excelência das operações conduzidas em Alcântara”, afirmou o militar, completando que a ampliação do período não representa retrocesso, mas um ciclo de testes mais robusto, alinhado às melhores práticas da atividade espacial.
A previsão era de que o lançamento fosse realizado neste próximo sábado (22). No entanto, a alteração na data ocorre para que sejam feitos aprimoramentos no processamento dos sinais coletados do veículo e utilizados na avaliação do seu desempenho durante o lançamento. A operação, conduzida pela FAB em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), representa o primeiro lançamento comercial a partir do território nacional.
“O CLA permanece totalmente operacional. A extensão do período foi uma decisão conjunta e responsável, baseada nas avaliações técnicas da Innospace a partir de dados fornecidos pelo Centro, e que demanda tempo adicional para assegurar que cada sistema esteja plenamente qualificado", afirmou o diretor do CLA, coronel aviador Clóvis Martins de Souza.
Ensaio na plataforma.
Nos últimos dois dias, a cliente sul-coreana concluiu um ensaio geral na plataforma, reproduzindo as etapas de uma operação real: deslocamento do veículo até a plataforma, preparativos de lançamento, verificação da sequência de lançamento e procedimentos de retorno da plataforma. A empresa confirmou que os testes dos sistemas de pressão, elétrica, controle e integração entre veículo e plataforma foram concluídos com sucesso.
A Operação Spaceward é coordenada pela FAB em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira) para lançamento do foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, a partir do CLA, no Maranhão. A iniciativa é conduzida pelo DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), que tem sede em São José dos Campos, e marca a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para geração de renda e investimento no segmento.
Como resultado do edital de chamamento público lançado pela AEB em 2020, a Innospace foi selecionada para operar no CLA e assinou contrato com o Comando da Aeronáutica em 2022. O foguete HANBIT-Nano transportará cinco satélites e três experimentos, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia.