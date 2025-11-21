A Embraer e a ILIAS Solutions, provedora líder de softwares de defesa orientados para missões, assinaram nesta sexta-feira (21) um acordo de parceria estratégica visando aprimorar a gestão de frotas.

Com o acordo, a Embraer conectará o pacote de software da ILIAS em seus sistemas de manutenção e logística para operadores do C-390 Millennium e A-29 Super Tucano.