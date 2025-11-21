A Embraer e a ILIAS Solutions, provedora líder de softwares de defesa orientados para missões, assinaram nesta sexta-feira (21) um acordo de parceria estratégica visando aprimorar a gestão de frotas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o acordo, a Embraer conectará o pacote de software da ILIAS em seus sistemas de manutenção e logística para operadores do C-390 Millennium e A-29 Super Tucano.
Essa integração permitirá que as forças armadas otimizem a gestão de dados em operações, manutenção e atividades da cadeia de suprimentos, além de garantir melhor alocação de recursos e maior prontidão para missões.
“Essa parceria reforça a colaboração da Embraer com a base industrial dos Países Baixos e, ao mesmo tempo, nos permite oferecer aos nossos clientes uma solução de gestão de frotas de última geração para apoiar nossas aeronaves”, afirmou Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e Pós-Vendas, Embraer Serviços & Suporte.
“A ILIAS Solutions reconhece a importância da parceria com a Embraer, que amplia nossa consolidada oferta de gestão de frotas e entrega valor adicional aos clientes da Embraer”, disse Jean-Pierre Wildschut, CEO da ILIAS Solutions.
O sistema de gestão de frotas oferece uma visão imediata do status de operação por meio de uma fonte única e confiável, aumentando a prontidão para missões em todas as plataformas. Para os comandantes, proporciona uma tomada de decisão aprimorada com insights e análises em tempo real para ações rápidas e informadas.
Desde que entrou em serviço com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium provou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação acumula uma taxa de conclusão de missão de mais de 99%, demonstrando produtividade excepcional em sua categoria. Até o momento, a aeronave do século 21 foi escolhida por 11 Forças Aéreas em todo o mundo, incluindo oito países europeus e sete membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).