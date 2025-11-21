A Rodovia Carvalho Pinto passará por obras de manutenção e conservação em um trecho entre os municípios de Guararema e Taubaté. As intervenções estão programadas para ocorrer entre os dias 24 e 30 de novembro de 2025, sendo executadas diariamente das 6h às 18h, em ambos os sentidos da rodovia.

A concessionária responsável, Ecovias Leste Paulista, detalhou que os trabalhos incluem a conservação do pavimento, reparos nas juntas de dilatação, restauração de cercas e alambrados, além de manutenção nas sinalizações viárias. Para a realização dos serviços, as faixas de rolamento serão bloqueadas de forma alternada e devidamente sinalizadas. Não haverá interdições totais da rodovia. No entanto, os motoristas podem enfrentar lentidão, especialmente nos horários de pico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp