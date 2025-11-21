Uma embarcação de aproximadamente 45 pés (13,7 metros) encalhou na faixa de areia da Praia do Lázaro, em Ubatuba, entre a noite de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta-feira (21). O episódio ocorreu durante a entrada da Lua nova, período que costuma elevar as marés e intensificar a ressaca. Não houve registro de feridos.
Segundo relatos de moradores e frequentadores, a maré subiu ao longo da madrugada, acompanhada de vento e ondulação mais fortes, o que pode ter provocado o garreamento da âncora e a deriva da embarcação. Pela manhã, o casco permanecia preso próximo à arrebentação.
Os responsáveis pela embarcação avaliam a retirada do barco conforme a janela de maré e, se necessário, com apoio de reboque náutico. Banhistas devem manter distância do casco e de cabos sob tensão, que podem se romper e causar acidentes.