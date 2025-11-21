21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCIDENTE

Embarcação encalha na Praia do Lázaro durante ressaca em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Francisco Trevisan
Barco encalhou na faixa de areia da praia
Barco encalhou na faixa de areia da praia

Uma embarcação de aproximadamente 45 pés (13,7 metros) encalhou na faixa de areia da Praia do Lázaro, em Ubatuba, entre a noite de quinta-feira (20) e a madrugada desta sexta-feira (21). O episódio ocorreu durante a entrada da Lua nova, período que costuma elevar as marés e intensificar a ressaca. Não houve registro de feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de moradores e frequentadores, a maré subiu ao longo da madrugada, acompanhada de vento e ondulação mais fortes, o que pode ter provocado o garreamento da âncora e a deriva da embarcação. Pela manhã, o casco permanecia preso próximo à arrebentação.

Os responsáveis pela embarcação avaliam a retirada do barco conforme a janela de maré e, se necessário, com apoio de reboque náutico. Banhistas devem manter distância do casco e de cabos sob tensão, que podem se romper e causar acidentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários