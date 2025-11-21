21 de novembro de 2025
COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso pela PM com 2,3 quilos de drogas e dinheiro no Vale

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas e dinheiro apreendidos com o suspeito
A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Cachoeira Paulista, na noite dessa quinta-feira (20). Com ele, os policiais apreenderam 2,37 quilos de drogas.

A prisão ocorreu durante ação desencadeada para combater o tráfico de drogas no bairro Piteu, em Cachoeira Paulista.

Policiais Militares do 23º BPM/I prenderam o suspeito e apreenderam 868 g de maconha, 840 g de cocaína, 260 g de crack, 244 g de Skank e 160 g de haxixe, além de um telefone celular e R$ 849 em dinheiro.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

