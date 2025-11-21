A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Cachoeira Paulista, na noite dessa quinta-feira (20). Com ele, os policiais apreenderam 2,37 quilos de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão ocorreu durante ação desencadeada para combater o tráfico de drogas no bairro Piteu, em Cachoeira Paulista.