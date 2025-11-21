21 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia prende homem com mais de 2 kg de drogas na região

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da PM em ação contra o tráfico em Cachoeira Paulista
Apreensões da PM em ação contra o tráfico em Cachoeira Paulista

Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 2,372 kg de entorpecentes e na prisão de um homem em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A ocorrência foi conduzida pela equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Piteu.

Em abordagem,  a equipe prendeu o suspeito, e encontrou grande quantidade de entorpecentes em sua posse.

Foram apreendidas:

  • 0,868 kg de maconha;
  • 0,840 kg de cocaína;
  • 0,260 kg de crack;
  • 0,244 kg de skunk;
  • 0,160 kg de haxixe;
  • Um telefone celular;
  • R$ 849,00 em dinheiro.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

