Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 2,372 kg de entorpecentes e na prisão de um homem em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A ocorrência foi conduzida pela equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Piteu.
Em abordagem, a equipe prendeu o suspeito, e encontrou grande quantidade de entorpecentes em sua posse.
Foram apreendidas:
- 0,868 kg de maconha;
- 0,840 kg de cocaína;
- 0,260 kg de crack;
- 0,244 kg de skunk;
- 0,160 kg de haxixe;
- Um telefone celular;
- R$ 849,00 em dinheiro.
Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.