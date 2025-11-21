Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 2,372 kg de entorpecentes e na prisão de um homem em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A ocorrência foi conduzida pela equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Piteu.

Em abordagem, a equipe prendeu o suspeito, e encontrou grande quantidade de entorpecentes em sua posse.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp