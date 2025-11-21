Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) e atenderam a uma ocorrência de ameaça no bairro Galo Branco, em SJC (São José dos Campos), na quinta-feira (20), por volta das 15h30.
Um homem ameaçava seu pai com uma arma em seu comércio, na avenida Octávio Porto Rodrigues, exigindo uma quantia em dinheiro ou mercadoria para pagar uma dívida.
Em diligência ao local, a equipe localizou o carro, que estava sendo carregado com mercadorias.
O homem foi abordado e, durante a busca, foi encontrada uma maleta atrás do banco do motorista, contendo dois carregadores municiados com esferas de Airsoft e uma réplica de pistola ao lado da maleta.
Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência e a réplica do armamento foi apreendida.