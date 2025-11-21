Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) e atenderam a uma ocorrência de ameaça no bairro Galo Branco, em SJC (São José dos Campos), na quinta-feira (20), por volta das 15h30.

Um homem ameaçava seu pai com uma arma em seu comércio, na avenida Octávio Porto Rodrigues, exigindo uma quantia em dinheiro ou mercadoria para pagar uma dívida.

