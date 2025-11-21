Uma idosa de aproximadamente 90 anos morreu após ser atropelada por um carro na rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do bairro Estufa 2, em Ubatuba.
Segundo informações iniciais, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo, na tarde de quarta-feira (19). O impacto deixou a idosa em estado gravíssimo.
A mulher sofreu traumatismo craniano, fratura em um dos membros inferiores e precisou ser entubada ainda no local pela equipe do Samu, que realizou o primeiro atendimento.
Após ser estabilizada, a idosa foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O atropelamento provocou congestionamento e lentidão na rodovia durante o atendimento de emergência. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas e seguem em investigação.
Nas redes sociais, moradores da região lamentaram a morte da idosa. "Dona Dita forte seus 90 anos, tadinha", disse Eneas Candido. "Dona Dita, partiu meu coração!!!", afirmou Naaty Fonseca.
Taianny Elisa comentou: "Eu estava com uma amiga no ônibus bem em frente o atropelamento. Foi muito triste. Que pena que não resistiu. Meus sentimentos à familia, que Deus possa confortar todos".