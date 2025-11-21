Uma idosa de aproximadamente 90 anos morreu após ser atropelada por um carro na rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do bairro Estufa 2, em Ubatuba.

Segundo informações iniciais, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo, na tarde de quarta-feira (19). O impacto deixou a idosa em estado gravíssimo.