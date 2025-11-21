O homem encontrado morto na região sul de São José dos Campos foi identificado como Gabriel Alves Vitor, de 28 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Gabriel foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (19), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José. O caso ocorreu perto do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos. Ele foi encontrado sem identificação e com sinais de agressão.