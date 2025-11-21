21 de novembro de 2025
RODOVIA

URGENTE: Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, no Vale

Por Da redação | Taubaté
Um motociclista envolveu-se em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (21), na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 111, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro.

Houve uma colisão traseira de uma motocicleta contra um automóvel. Na chegada da equipe da PRF, o condutor da moto tinha sido socorrido pelo Samu. O automóvel não aguardou a viatura da PRF e deixou o local.

