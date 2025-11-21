Um motociclista envolveu-se em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (21), na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 111, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro.