A partir de 2026, o Abono Salarial PIS (Programa de Integração Social) e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) terão uma nova regra. Hoje, têm direito ao Abono Salarial os trabalhadores que ganharam, em média, até dois salários mínimos por mês no ano-base de referência. A nova regra que começa a valer em 2026 é que o limite de renda para receber o benefício deixará de seguir os dois salários mínimos e passará a ser corrigido apenas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano-base em questão.

A mudança faz parte do pacote fiscal aprovado em 2024 e busca reduzir gastos e manter o programa voltado a quem ganha menos.

Isso significa que o número de trabalhadores que terão direito a receber o benefício será reduzido gradativamente. A projeção é que haja uma redução em torno de 30% a 40% de economia já no primeiro ano, podendo chegar a 50% em dois anos.