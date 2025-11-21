Depois de algumas tardes quentes e com cara de primavera firme, o padrão do tempo no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte vai mudar a partir de domingo, com a chegada de áreas de instabilidade mais organizadas. Na segunda (24) e na terça (25), a chuva ganha força, com acumulados relevantes em pontos isolados da região.
Nesta sexta-feira (21), o ar seco ganha força e o sol predomina em praticamente todas as cidades da região. Tempo firme ao longo do dia e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 14°C (madrugada) e 30°C (tarde).
A umidade relativa do ar entra em ligeiro declínio nas horas mais quentes, o que pode causar desconforto, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
No sábado (22), o cenário ainda é de predomínio de sol e calor, mas com uma pequena mudança: manhã de tempo aberto, com poucas nuvens. Entre o meio e o fim da tarde, aumenta o risco de pancadas de chuva isoladas, típicas de primavera/verão, de curta duração, mas localmente moderadas. Temperaturas entre 18°C ao amanhecer e 30°C à tarde.
Essas pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios em pontos localizados, mas não há indicação, por enquanto, de chuva generalizada.
No domingo (23), um cavado – área alongada de baixa pressão em médios níveis da atmosfera – passa a atuar sobre o Vale do Paraíba, ajudando a organizar as nuvens de chuva.
O resultado esperado para a região é: aumento de nebulosidade ao longo do dia. Chuva mais presente, especialmente entre a tarde e a noite. Queda nas temperaturas, com a sensação de calor diminuindo em relação a sexta e sábado.
Na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte, a tendência é semelhante: mais nuvens, chuva em alguns períodos e temperatura mais amena.
Entre segunda (24) e terça (25), o sistema que começa a atuar no domingo se intensifica sobre o estado de São Paulo. Na prática, isso significa: aumento da instabilidade sobre o Vale do Paraíba, Serra e Litoral. Períodos de chuva moderada a forte, intercalados com momentos de melhora.
Acumulados relevantes de chuva em áreas pontuais, com potencial para: alagamentos em vias com drenagem deficiente. Aumento do risco de deslizamentos em encostas na Serra da Mantiqueira e áreas de morro.
Pista escorregadia nas rodovias que cortam a região, como Via Dutra, Tamoios, Oswaldo Cruz e Carvalho Pinto.
As temperaturas ficam mais amenas, com máximas em torno de 22°C a 25°C, e sensação de tempo mais úmido e fechado.
Planeje deslocamentos de segunda e terça com mais tempo, especialmente em horários de pico e em rodovias. Evite áreas com histórico de alagamento durante pancadas mais fortes. Em caso de chuva intensa, não tente atravessar trechos alagados a pé ou de carro.
Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, paredes e muros.
Acompanhe os avisos da Defesa Civil e dos órgãos meteorológicos ao longo dos próximos dias.