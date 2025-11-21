Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois de algumas tardes quentes e com cara de primavera firme, o padrão do tempo no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte vai mudar a partir de domingo, com a chegada de áreas de instabilidade mais organizadas. Na segunda (24) e na terça (25), a chuva ganha força, com acumulados relevantes em pontos isolados da região.

Nesta sexta-feira (21), o ar seco ganha força e o sol predomina em praticamente todas as cidades da região. Tempo firme ao longo do dia e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 14°C (madrugada) e 30°C (tarde).

A umidade relativa do ar entra em ligeiro declínio nas horas mais quentes, o que pode causar desconforto, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

No sábado (22), o cenário ainda é de predomínio de sol e calor, mas com uma pequena mudança: manhã de tempo aberto, com poucas nuvens. Entre o meio e o fim da tarde, aumenta o risco de pancadas de chuva isoladas, típicas de primavera/verão, de curta duração, mas localmente moderadas. Temperaturas entre 18°C ao amanhecer e 30°C à tarde.