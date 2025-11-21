21 de novembro de 2025
INOVAÇÃO

SJC recebe diplomatas da Malásia em busca de parceria tecnológica

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Representantes da Prefeitura e do PIT receberam o embaixador da Malásia (centro) e comitiva para diálogo sobre cooperação em tecnologia
Representantes da Prefeitura e do PIT receberam o embaixador da Malásia (centro) e comitiva para diálogo sobre cooperação em tecnologia

São José dos Campos recebeu diplomatas da Malásia em uma reunião estratégica visando cooperação bilateral com foco em tecnologia, inovação e pesquisas no setor aeroespacial. A equipe foi liderada por Mohammad Ali Bin Selamat, recém-empossado embaixador da Malásia no Brasil, e por Amirul Azman, cônsul comercial. O encontro aconteceu no PIT (Parque de Inovação Tecnológica).

Os diplomatas manifestaram interesse no ecossistema local, que engloba startups, empresas de alta tecnologia e clusters de setores como aeroespacial, automotivo e TI. Autoridades municipais compartilharam as políticas de desenvolvimento sustentável e diferenciais sociais e econômicos.

A Malásia é reconhecida por seu setor industrial diversificado e por investimentos crescentes em tecnologia.

Uma possibilidade de cooperação representa a internacionalização de empresas locais, atração de capital e geração de empregos qualificados, especialmente nas áreas de tecnologia.

