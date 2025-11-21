São José dos Campos recebeu diplomatas da Malásia em uma reunião estratégica visando cooperação bilateral com foco em tecnologia, inovação e pesquisas no setor aeroespacial. A equipe foi liderada por Mohammad Ali Bin Selamat, recém-empossado embaixador da Malásia no Brasil, e por Amirul Azman, cônsul comercial. O encontro aconteceu no PIT (Parque de Inovação Tecnológica).

Os diplomatas manifestaram interesse no ecossistema local, que engloba startups, empresas de alta tecnologia e clusters de setores como aeroespacial, automotivo e TI. Autoridades municipais compartilharam as políticas de desenvolvimento sustentável e diferenciais sociais e econômicos.

