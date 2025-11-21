21 de novembro de 2025
COMPRAS

Ipem-SP dá dicas para aproveitar a Black Friday sem ter prejuízo

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Shutterstock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) divulgou dicas essenciais para evitar problemas com compras durante a Black Friday e garantir a qualidade dos produtos. As principais orientações são atenção às falsificações, buscar empresas confiáveis, exigir nota fiscal, além de observar particularidades para compras de brinquedos, têxteis e eletrodomésticos.

Grandes Descontos

Produtos muito baratos de procedência duvidosa podem ser falsificados e não só causam danos à economia como também financiam o crime organizado. Além disso, itens piratas colocam a saúde e segurança do comprador em risco, pois não passam pelos testes de qualidade obrigatórios no Brasil.

Brinquedos

O Ipem destaca que a atenção deve ser redobrada em itens como brinquedos. É importante conferir se o produto tem o selo de segurança do Inmetro e se a idade indicada na embalagem é compatível com a criança. Além disso, é recomendado não comprar itens infantis em comércio de rua, pois, além do risco de falsificações, os produtos nessa condição podem ser tóxicos, ter partes cortantes ou soltar peças pequenas.

Eletrodomésticos

Um cuidado ao adquirir eletrodoméstico é observar se o item tem a etiqueta Ence (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do Inmetro e a classificação do consumo de energia que vai de A a G, sendo a A a indicação do produto mais eficiente e que consome menos energia, água ou gás.

Roupas e Têxteis

Os itens devem apresentar etiqueta escrita em língua portuguesa e conter as informações da empresa fabricante (marca, CNPJ, país de origem) e informações essenciais sobre o produto (composição, tamanho e símbolos de conservação e tratamento).

Todos os materiais e seus percentuais devem estar descritos (ex.: 70% de algodão e 30% de poliéster).

Multas

Empresas flagradas com irregularidades pelo Ipem-SP têm apenas dez dias para se defender. As multas, de acordo com a lei federal nº 9.933/99, podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Consumidores devem denunciar irregularidades e práticas suspeitas para promover a segurança no comércio e consumo.

A Ouvidoria do Ipem-SP atende pelo telefone 0800 013 0522.

