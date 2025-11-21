O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) divulgou dicas essenciais para evitar problemas com compras durante a Black Friday e garantir a qualidade dos produtos. As principais orientações são atenção às falsificações, buscar empresas confiáveis, exigir nota fiscal, além de observar particularidades para compras de brinquedos, têxteis e eletrodomésticos.
Grandes Descontos
Produtos muito baratos de procedência duvidosa podem ser falsificados e não só causam danos à economia como também financiam o crime organizado. Além disso, itens piratas colocam a saúde e segurança do comprador em risco, pois não passam pelos testes de qualidade obrigatórios no Brasil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Brinquedos
O Ipem destaca que a atenção deve ser redobrada em itens como brinquedos. É importante conferir se o produto tem o selo de segurança do Inmetro e se a idade indicada na embalagem é compatível com a criança. Além disso, é recomendado não comprar itens infantis em comércio de rua, pois, além do risco de falsificações, os produtos nessa condição podem ser tóxicos, ter partes cortantes ou soltar peças pequenas.
Eletrodomésticos
Um cuidado ao adquirir eletrodoméstico é observar se o item tem a etiqueta Ence (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) do Inmetro e a classificação do consumo de energia que vai de A a G, sendo a A a indicação do produto mais eficiente e que consome menos energia, água ou gás.
Roupas e Têxteis
Os itens devem apresentar etiqueta escrita em língua portuguesa e conter as informações da empresa fabricante (marca, CNPJ, país de origem) e informações essenciais sobre o produto (composição, tamanho e símbolos de conservação e tratamento).
Todos os materiais e seus percentuais devem estar descritos (ex.: 70% de algodão e 30% de poliéster).
Multas
Empresas flagradas com irregularidades pelo Ipem-SP têm apenas dez dias para se defender. As multas, de acordo com a lei federal nº 9.933/99, podem chegar a R$ 1,5 milhão.
Consumidores devem denunciar irregularidades e práticas suspeitas para promover a segurança no comércio e consumo.
A Ouvidoria do Ipem-SP atende pelo telefone 0800 013 0522.