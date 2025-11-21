O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) divulgou dicas essenciais para evitar problemas com compras durante a Black Friday e garantir a qualidade dos produtos. As principais orientações são atenção às falsificações, buscar empresas confiáveis, exigir nota fiscal, além de observar particularidades para compras de brinquedos, têxteis e eletrodomésticos.

Grandes Descontos

Produtos muito baratos de procedência duvidosa podem ser falsificados e não só causam danos à economia como também financiam o crime organizado. Além disso, itens piratas colocam a saúde e segurança do comprador em risco, pois não passam pelos testes de qualidade obrigatórios no Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Brinquedos