Policiais militares, em patrulhamento ostensivo e preventivo em Caraguatatuba, apreenderam drogas no interior de uma residência. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (20) no bairro Travessão e resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

A equipe visualizou um homem saindo de uma residência na Rua Girassol. Ele arremessou um objeto para o interior da casa ao perceber a presença dos policiais. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em visita ao imóvel, foram encontrados diversos invólucros de entorpecentes.

