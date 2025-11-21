Policiais militares, em patrulhamento ostensivo e preventivo em Caraguatatuba, apreenderam drogas no interior de uma residência. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (20) no bairro Travessão e resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.
A equipe visualizou um homem saindo de uma residência na Rua Girassol. Ele arremessou um objeto para o interior da casa ao perceber a presença dos policiais. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em visita ao imóvel, foram encontrados diversos invólucros de entorpecentes.
Um adolescente, que afirmou ser morador do local, também foi abordado e levou a equipe até seu quarto, onde foi localizada uma mochila contendo:
- 260 pedras de crack;
- 200 porções de maconha;
- 115 invólucros de cocaína;
- R$ 1.387,00 em notas trocadas, provenientes da venda de drogas.
Diante dos fatos, o adolescente, o homem e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada e ambos permaneceram à disposição da Justiça.