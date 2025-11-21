21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

RECEPTAÇÃO

Mulher é presa em casa com Jet Ski de R$ 80 mil furtado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min


Policiais Militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um reboque e um jet ski, produtos de furto, em São José dos Campos. A ação aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 19h30, na Rua Maranhão, no bairro Vila São Pedro, e resultou na prisão de uma mulher por receptação.

Na residência da suspeita, foram localizados:

  • um reboque com sinais de adulteração de plaqueta de identificação e adulteração de placa;
  • um Jet Ski Sea-Doo GTX avaliado em R$ 80.000,00.

Ambos os equipamentos eram produtos de furto e foram apreendidos.

A mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu presa pelo crime de receptação, à disposição da Justiça.

