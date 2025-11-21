Policiais Militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam um reboque e um jet ski, produtos de furto, em São José dos Campos. A ação aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 19h30, na Rua Maranhão, no bairro Vila São Pedro, e resultou na prisão de uma mulher por receptação.

Na residência da suspeita, foram localizados:

um reboque com sinais de adulteração de plaqueta de identificação e adulteração de placa;

um Jet Ski Sea-Doo GTX avaliado em R$ 80.000,00.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp