Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas em Jacareí, na quarta-feira (19).
A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Rio Comprido, onde a equipe abordou o homem de 31 anos em atitude suspeita.
Após consulta à base de dados Muralha Paulista, foi confirmado que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
O procurado foi formalmente detido e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jacareí para o cumprimento do mandado e o devido encaminhamento à Justiça.