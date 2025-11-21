Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas em Jacareí, na quarta-feira (19).

A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Rio Comprido, onde a equipe abordou o homem de 31 anos em atitude suspeita.

