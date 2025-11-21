21 de novembro de 2025
MURALHA PAULISTA

Procurado por tráfico é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas em Jacareí, na quarta-feira (19).

A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Rio Comprido, onde a equipe abordou o homem de 31 anos em atitude suspeita.

Após consulta à base de dados Muralha Paulista, foi confirmado que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

O procurado foi formalmente detido e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Jacareí para o cumprimento do mandado e o devido encaminhamento à Justiça.

