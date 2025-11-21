Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem e apreenderam uma grande quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de 1.500 porções e 1,5 kg de cocaína a granel, em São José dos Campos.
A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Inês II, na quarta-feira (19), por volta das 15h50.
Com o suspeito, foram apreendidos:
- 578 pinos de cocaína;
- 1,5 kg de cocaína a granel;
- 273 porções de maconha;
- 428 porções de dry (haxixe);
- 240 porções de skunk;
- 50 frascos de lança-perfume;
- Um celular iPhone 7.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde o suspeito permaneceu preso pelo crime de tráfico de entorpecentes, à disposição da Justiça.