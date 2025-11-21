21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende homem e apreende mais de 1,5 mil porções de drogas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em São José dos Campos
Apreensões em São José dos Campos

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem e apreenderam uma grande quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de 1.500 porções e 1,5 kg de cocaína a granel, em São José dos Campos.

A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Inês II, na quarta-feira (19), por volta das 15h50.

Com o suspeito, foram apreendidos:

  • 578 pinos de cocaína;
  • 1,5 kg de cocaína a granel;
  • 273 porções de maconha;
  • 428 porções de dry (haxixe);
  • 240 porções de skunk;
  • 50 frascos de lança-perfume;
  • Um celular iPhone 7.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde o suspeito permaneceu preso pelo crime de tráfico de entorpecentes, à disposição da Justiça.

