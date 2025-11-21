Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem e apreenderam uma grande quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando mais de 1.500 porções e 1,5 kg de cocaína a granel, em São José dos Campos.

A ação aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Inês II, na quarta-feira (19), por volta das 15h50.

