Em patrulhamento na cidade de Igaratá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam diversas mercadorias em situação irregular dentro de um veículo. A ação aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 20h.

A equipe abordou o carro e os três ocupantes por conta de recentes movimentações do veículo pelos estados de Mato Grosso e Paraná, indicando um possível itinerário de transporte ilícito.

