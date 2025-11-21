21 de novembro de 2025
CONTRABANDO

Polícia intercepta veículo com carga ilegal do Paraguai na região

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
Em patrulhamento na cidade de Igaratá, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam diversas mercadorias em situação irregular dentro de um veículo. A ação aconteceu na quarta-feira (19), por volta das 20h.

A equipe abordou o carro e os três ocupantes por conta de recentes movimentações do veículo pelos estados de Mato Grosso e Paraná, indicando um possível itinerário de transporte ilícito.

No interior, foram localizadas diversas mercadorias provenientes do Paraguai sem comprovação fiscal.

A ocorrência foi formalmente apresentada na Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos para a continuidade das investigações e procedimentos aduaneiros. A carga irregular foi apreendida.

