Um homem de 46 anos foi morto a tiros em uma praça no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, a vítima trabalhava como motorista e não tinha histórico de passagens criminais.

A corporação apontou que, após o almoço, o rapaz parou na praça do Bom Destino para conversar com amigos — momento em que um suspeito armado se aproximou e atirou várias vezes contra ele.