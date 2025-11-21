21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MINAS GERAIS

Motorista é morto a tiros em praça enquanto conversava com amigos

Por Da redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima trabalhava como motorista e não tinha histórico de passagens criminais
Vítima trabalhava como motorista e não tinha histórico de passagens criminais

Um homem de 46 anos foi morto a tiros em uma praça no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, a vítima trabalhava como motorista e não tinha histórico de passagens criminais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A corporação apontou que, após o almoço, o rapaz parou na praça do Bom Destino para conversar com amigos — momento em que um suspeito armado se aproximou e atirou várias vezes contra ele.

Conforme a PM, uma das linhas de investigação utilizada pelas autoridades aponta que a causa do crime foi passional. Entretanto, a motivação do homicídio ainda é desconhecida. Os militares continuam realizando diligências para localizar o atirador.

* Com informações do jornal O Tempo

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários