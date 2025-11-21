21 de novembro de 2025
MINAS GERAIS

Segurança é morto a tiros por homens em moto após briga em festa

Por Da redação | Zona da Mata (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um segurança foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (20) durante uma festa realizada na Estação Velha, em Viçosa, na Zona da Mata (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h40, já no encerramento do evento, após uma briga envolvendo o trabalhador e alguns convidados.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem caído na estrada da Estação Velha, ainda com vida. Ele foi socorrido imediatamente ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que, logo após a briga, dois homens em uma motocicleta retornaram ao ponto onde o evento acontecia e efetuaram os disparos contra o segurança. Não há informações sobre modelo da moto ou características da dupla.

A PM realizou buscas em diversos endereços, mas até o momento ninguém foi identificado ou preso. O caso segue em investigação.

* Com informações do jornal O Tempo

