Um segurança foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (20) durante uma festa realizada na Estação Velha, em Viçosa, na Zona da Mata (MG).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h40, já no encerramento do evento, após uma briga envolvendo o trabalhador e alguns convidados.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem caído na estrada da Estação Velha, ainda com vida. Ele foi socorrido imediatamente ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram que, logo após a briga, dois homens em uma motocicleta retornaram ao ponto onde o evento acontecia e efetuaram os disparos contra o segurança. Não há informações sobre modelo da moto ou características da dupla.
A PM realizou buscas em diversos endereços, mas até o momento ninguém foi identificado ou preso. O caso segue em investigação.
* Com informações do jornal O Tempo