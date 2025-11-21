Um segurança foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (20) durante uma festa realizada na Estação Velha, em Viçosa, na Zona da Mata (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h40, já no encerramento do evento, após uma briga envolvendo o trabalhador e alguns convidados.