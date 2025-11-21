O ex-candidato a vereador de São José dos Campos Eduardo Guedes da Cunha, 42 anos, teve seu pedido de habeas corpus negado pelo TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), permanecendo detido em unidade prisional do estado. O mesmo aconteceu com o também joseense Ricardo Coutinho de Souza.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ambos foram presos por roubo e posse de drogas para consumo pessoal no último dia 12 de novembro, na cidade de Pavão (MG), próximo a Teófilo Otoni.