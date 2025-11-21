Drogas foram apreendidas e três homens foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela. A ação aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 20º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Água Branca, na quinta-feira (20), após acionamento do Copom (Centro de Operações Policiais Militares).

Durante buscas, os três suspeitos foram localizados. Foram apreendidos com eles:

seis aparelhos celulares;

cocaína;

maconha;

haxixe;

embalagens para fracionamento das drogas;

uma balança de precisão.

