Drogas foram apreendidas e três homens foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela. A ação aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 20º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Água Branca, na quinta-feira (20), após acionamento do Copom (Centro de Operações Policiais Militares).
Durante buscas, os três suspeitos foram localizados. Foram apreendidos com eles:
- seis aparelhos celulares;
- cocaína;
- maconha;
- haxixe;
- embalagens para fracionamento das drogas;
- uma balança de precisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Eles foram conduzidos à delegacia de Ilhabela, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.