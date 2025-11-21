21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende drogas e prende três homens em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Ilhabela
Apreensões em Ilhabela

Drogas foram apreendidas e três homens foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela. A ação aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 20º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Água Branca, na quinta-feira (20), após acionamento do Copom (Centro de Operações Policiais Militares).

Durante buscas, os três suspeitos foram localizados. Foram apreendidos com eles:

  •  seis aparelhos celulares;
  • cocaína;
  • maconha;
  • haxixe;
  • embalagens para fracionamento das drogas;
  •  uma balança de precisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles foram conduzidos à delegacia de Ilhabela, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários