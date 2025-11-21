O 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperou um carro furtado em São Paulo e prendeu dois homens por receptação em Taubaté na quinta-feira (20), por volta das 18h30.

A ação aconteceu na rodovia Oswaldo Cruz, km 0, quando a equipe avistou um veículo Hyundai HB20, com queixa de furto pela cidade de Carapicuíba, São Paulo, e abordou o condutor e o outro ocupante.

