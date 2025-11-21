21 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RECEPTAÇÃO

Com passagens, dupla é presa em Taubaté com HB20 furtado em SP

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
HB20 recuperado pelo Baep em Taubaté
HB20 recuperado pelo Baep em Taubaté

O 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recuperou um carro furtado em São Paulo e prendeu dois homens por receptação em Taubaté na quinta-feira (20), por volta das 18h30.

A ação aconteceu na rodovia Oswaldo Cruz, km 0, quando a equipe avistou um veículo Hyundai HB20, com queixa de furto pela cidade de Carapicuíba, São Paulo, e abordou o condutor e o outro ocupante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a consulta aos dados, constatou-se que ambos possuíam passagens pelo crime de receptação de veículos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos ao plantão policial de Taubaté, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários