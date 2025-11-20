Depois de Yuri Alberto fazer dois gols na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, na noite desta quinta-feira (20), horas depois outro jogador nascido em São José dos Campos também se destacou no Campeonato Brasileiro. No caso, foi o também atacante Vitinho, do Internacional, autor do primeiro gol na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará fora de casa, pela 34ª rodada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jogador de 26 anos abriu o placar para o Colorado aos 31min do segundo tempo, quando o clube gaúcho tinha um homem a mais em campo desde os 4min, quando Vina, do Ceará, foi expulso.