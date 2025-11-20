Um pintor morreu após tomar um choque elétrico e sofrer uma queda de sete metros de altura no centro de Caçapava.

O homem, de 40 anos, trabalhava na rua Prudente de Moraes, em um imóvel, quando encostou uma barra de ferro na fiação elétrica. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

